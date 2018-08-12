» بالفيديو.. أول أهدف لـ«رونالدو» مع يوفنتوس

12 أغسطس 2018 - 08:06 م

لم ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو طويلًا لتسجيل ظهور الأول مع اليوفنتوس الإيطالي، حيث أحرز أول أهدافه أولى أهدافه بقميص السيدة العجوز في الدقيقة 8 من المباراة الودية المقامة التي جمعت فريقه أمام «البريمافيرا» بملعب "فيلار بيروسا".

أحرز رونالدو هدف التقدم على فريق البريمافيرا "الرديف" فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء بعد أن تلقى كرة طويلة وضعته فى إنفراد تام بمرمى الأخير.

ويشارك كريستيانو رونالدو لأول مرة بقميص يوفنتوس أمام فريق "الرديف" منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى مقابل 105 ملايين يورو.