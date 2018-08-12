«شفيق» يستعد للعودة للحياة السياسية.. وحزبه يرد

12 أغسطس 2018 - 08:49 م

مع اقتراب موعد عقد المؤتمر العام لحزب «الحركة الوطنية»، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ترددت أنباء عن اعتزام الأخير العودة للحياة السياسية من جديد،عبر بوابة الانتخابات التي ستجري أكتوبر المقبل، لاختيار رئيس الحزب.

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمر العام، أكتوبر القادم، بعد أن تتم تأجيله أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، لأسباب مختلفة.

اللواء رؤوف السيد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية»، قال إن المؤتمر العام للحزب، والذي سيشهد انتخاب رئيس للحزب سيتم عقده في أواخر أكتوبر المقبل.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف أن «جميع الأعضاء من حقهم الترشح، طالما عضويته سارية ولم يُفصل من الحزب»، لكنه شدد على ضرورة استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة، معتبرًا أن «ذلك حق مكفول للجميع، ولا يمكن منعه عن أحد، كما أنه حق أيضًا الفريق شفيق».

غير أنه عاد وألمح إلى أن رئيس الوزراء الأسبق، غالبًا لن يترشح، معللًا ذلك بقوله: «الفريق تنازل عن رئاسة الحزب بإراداته، ولم يجبره أحد على ذلك، ولو كان يرغب في الاستمرار في رئاسة الحزب، لما تنازل عنها، ولما فوضني في إدارة شؤون الحزب».

القائم بأعمال رئيس الحزب، قال إن «الفريق شفيق، هو زعيم ومؤسس الحزب إلى أن يشاء الله، أو يقضي أمرًا آخر يقر به الجميع».

غير أنه أقر بانه «لا يوجد تواصل حاليًا بين الحزب ومؤسسة، ولا يعلمون عنه أي شيء سوى ما ينشر في وسائل الإعلام فقط».

وقال خالد العوامي، المتحدث باسم «الحركة الوطنية»، إن «الجميع يعلم أن «شفيق»، فوض اللواء رؤوف السيد، منذ شهور، لإدارة شؤون الحزب، وهذا الوضع ما زال قائمًا ولا جديد فيه، إضافة إلى أن الفريق لم يطلب حتى الآن العودة لرئاسة الحزب».

وأضاف العوامي لـ«المصريون»، أن «الحزب استقر على عقد المؤتمر العام أكتوبر القادم، ومن يبغي من الأعضاء الترشح على رئاسة الحزب فليتفضل».

المتحدث الرسمي لـ«الحركة الوطنية» أشار إلى أنه «ليس لديه معلومات بشأن ما إذا الفريق سيترشح أم لا»، معتبرًا أن «ذلك أمرًا يخصه وحده، فضلًا عن الحزب لم يتحدث معه حول ذلك، وأيضًا هو لم يتكلم معهم في الموضوع».

وفي يناير الماضي، فوض «شفيق»، «السيد»، للقيام بمهام واختصاصات رئيس الحزب، على أن يكون ممثلًا للحزب أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وحينها أكد «شفيق»، في قراره الذي نشرته صفحة الحركة الوطنية الرسمية على «فيسبوك»، أن: «القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وتعديلاته وبعد الاطلاع على النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب وعلى ما نصت علية المادة 9 من اللائحة الداخلية للحزب والمعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب والتي تنص على أنه: لرئيس الحزب أن يختار نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم».

وكان شفيق قد أعلن في أواخر نوفمبر الماضي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، قبل أن يعلن تراجعه عن قراره بعد عودته لمصر، بسبب ما وصفه بعدم درايته بحجم الانجازات المحققة على أرض الواقع.

وحزب «الحركة الوطنية»، هو حزب سياسي مصري، أعلن عن تأسيسه الفريق أحمد شفيق، ووافقت لجنة شئون الأحزاب علي تأسيسه في 6 يناير 2013.