حقيقة وقف قيد خريجي الجامعات الخاصة

12 أغسطس 2018 - 09:19 م

قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن القرار الصادر من الجمعية العمومية للنقابة في عام 2013 بوقف قيد خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة، المعني به "الجامعات الخاصة غير المعتمدة من النقابة والتي لم تقدم أوراق اعتمادها لديها".

وأضاف بدوي لـ "المصريون"، أن "هناك جامعات خاصة معتمدة بنقابة أطباء الأسنان ويتم قبول خريجها كأعضاء في النقابة ولا مانع من ذلك".

وتابع: "للأسف هناك جامعات خاصة بها كليات لطب الأسنان وإمكانياتها لا تتناسب مع أعداد الطلاب المقيدين بها"، مشيرًا إلى "نقص الإمكانيات في عدد المستشفيات والعيادات الخاصة بتعليم طلبة طب الأسنان بهذه الجامعات، والتي لا تتناسب مع عدد الطلاب المقيدين فيها".

وشدد على أن "هذا لا يؤهل لخريج طب الأسنان بالجامعات الخاصة التمتع بنفس درجة كفاءة خريجي الجامعات الحكومية التي لديها العديد من عيادات التدريب لطلبة طب الأسنان".