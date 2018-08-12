التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإشبيلية

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«فالفيردى» يعلن تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

برشلونة

المصريون

إشبيلية

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردى، وبابلو ماشين المديرين الفني لإشبيلية عن التشكيل الأساسى لمواجهة الفريقين بالسوبر الإسبانى، فى المباراة التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم الأحد بمدينة "طنجة" المغربية.

ويخوض البارسا المباراة باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، بينما يشارك إشبيلية فى اللقاء باعتباره وصيفاً للنسخة الأخيرة من بطولة الكأس التى توج بلقبها برشلونة أيضاً.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالى..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - البا

خط الوسط: بوسكيتش - رافينيا الكانتارا - آرثر -  ديمبلى

خط الهجوم: سواريز - ميسى

بينما جاء تشكيل إشبيليه على النحو التالى..

حراسة المرمى: فاكليك

خط الدفاع: جوميز - كايير - اسكوديرو - ميركادو

خط الوسط: بانيجا - روكى ميز - سارابيا - خيسوس نافاس

خط الهجوم: مورييل - فاسكيز

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