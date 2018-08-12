عالم أزهري: هذا هو حكم ممارسة السياسة في الحج

12 أغسطس 2018 - 09:19 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن كل البعثات الرسمية، سواء الرئيسية أو الداخلية أو التضامن، وبعثة الوعاظ، لها هدف واحد هو خدمة الحجيج وتمثيل مصر بوجهها الحضاري.

وأكد جمعة، أن أي "شخص بالخارج يقوم بأي شيء ظنًا منه أن أحدًا لا يراه فعليه أن يدرك أننا في عالم صغير"، مشددًا على أنه "يجب على الحجاج ومرافقيهم عدم الكلام في السياسة وترك الجدل.

وقال الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، إن "ممارسة الأعمال السياسية ورفع الشعارات السياسية خلال ممارسة شعائر الحج مخالف للشريعة طبقًا للنص القرآني: "لا رفث وفسوق ولا جدال في الحج".

وأضاف قزامل لـ "المصريون": "ممارسة السياسة مكانها الندوات والمؤتمرات السياسية والأحزاب السياسية، إنما شعائر الحج يجب أن تكون خالصة لله تعالي لأنها إحدى أركان الإسلام، فلا يجب أن ينشغل الحج داخل الأراضي المقدسة بأي شي آخر غير ممارسة شعائر الحج من الوقوف بعرفة والمبيت في منى والطواف حول الكعبة ورمي الجمرات".

وأوضح قزامل أن "ممارسة السياسة خلال شعائر الحج والتظاهر أمام وسائل الإعلام عقابه عند الله تعالى، لأنه بذلك لم يخلص النية لله تعالي في أداء فريضة الحج واستخدمها في ممارسة أمور أخرى، كمن لا يخلص في أداء الصلاة أو أداء أي ركن آخر من أركان الإسلام".

وأكد أن "النية في أداء أي فريضة من فرائض الإسلام حسابها عند الله عز وجل ولا أحد يستطيع الحكم عليها".