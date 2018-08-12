مهاجم القادسية لـ«مشجعة زملكاوية»: «عاوزه تقتليني ليه»

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البطولة العربية

داعب بدر المطاوع مهاجم فريق القادسية الكويتي، إحدى مشجعات نادي الزمالك التي طالبت بقتله، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب، خلال مباراة الفريقين أمس، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وكتب مطاوع عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":عاوزه تقلتيني ليييه"، ردًا علي مشجعة زمالكاوية  طالبت بقتله، بعد مباراة الزمالك والقادسية.

وكانت مباراة الزمالك والقادسية انتهت بالتعادل السبلي بين الفريقين علي ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.


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