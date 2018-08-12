» بالفيديو.. الإٍسماعيلي يهزم الكويت الكويتي بثنائية

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فاز فريق الإسماعيلي على نظيره الكويت الكويتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وأحرز الهدف الأول للدراويش محمد الشامي، في الدقيقة 34، الذي استغل تمريرة بينية رائعة من حسني عبد ربه، استقبلها بشكل جيد وأودعها المرمى من فوق حارس الفريق الكويتي.

واستحوذ الإسماعيلي على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، وكانت له السيطرة على مجريات الأمور، إلا أنه لم ينجح في صناعة فرص حقيقية باستثناء كرة الهدف.

وأحرز كريستوفر ميندوجا الهدف الثاني لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 54، بعد عرضية رائعة من طارق طه من الجهة اليسرى استلمها ميندوجا ببراعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة مرت على يمين مصعب الكندري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الكويت يوم 27 سبتمبر المقبل، لحسم مصير بطاقة التأهل لثمن النهائي من البطولة.


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