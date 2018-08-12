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لهذا السبب.. أمريكا لن تصمد في حربها ضد تركيا

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أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

خالد الشرقاوي

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الحرب الاقتصادية

قالت صحيفة إلفاتو كوتيديانو الإيطالية، إن الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا على تركيا تدق ناقوس الخطر على الغرب بأسره، لما تمثله أنقرة من دور محوري في المنطقة، في ظل بحثها عن حلفاء آخرين لمواجهة الضغط الأمريكي.

ونشرت المذيعة الجزائرية، حسينة اوشان، عدت تغريدات عبر حسابها الشخصي على "تويتر" تضمن ما جاء في الصحيفة الإيطالية، حيث كتبت: "إلفاتو كوتيديانو الإيطالية: تأكيد أردوغان على أن قرارات واشنطن أحادية الجانب ضد تركيا ستجبر بلاده على البحث عن حلفاء آخرين، يستدعي دق ناقوس الخطر من قبل الغرب بأسره لأن تركيا لا تزال تمثل المعقل الجنوبي الشرقي الحصين لحلف الأطلسي، وإن استمرار ولائها للتحالف يعد أمرا أساسيا".

وأضافت "اوشان" في تغريدة أخرى: "الصحيفة : الرهانات عالية وخاصة للدور الاستراتيجي السياسي والعسكري الذي تلعبه تركيا ب 80 مليون نسمة كما أنها البلد الإسلامي الوحيد في الناتو، ناهيك أن قاعدة أنجرليك تستضيف أسرابا من المقاتلات الحربية الأمريكية والبريطانية،وتتواجد فيها نحو 50 من الرؤوس النووية الأمريكية".

واختتمت: "وخلصت الصحيفة القول.. تعد قاعدة أنجرليك رأس جسر للغرب في المنطقة الأكثر اضطرابا على وجه الأرض، فهي ليست ببعيدة عن روسيا وقريبة أيضا من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ومن العراق غير المستقر وأخيرا من إيران التي أصبحت علاقاتها الآن مع واشنطن في مهب الرياح العاصفة".


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