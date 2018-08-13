"التموين": حملات مستمرة لكشف هذا الأمر الخطير

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أكد عبدالمنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، أن منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية تغطي جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات مختومة بأختام سرية لضمان جودتها.
وأوضح «خليل»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة أحلى»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية «الحياة»، يوم الأحد، أن وزارة التموين تقوم بمتابعة المنتجات من خلال أطباء  بيطريين، متابعًا: «لا تهاون مع من يحاول بيع لحوم فاسدة، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده».
وأضاف «خليل»، أن هناك حملات دائمة من وزارة التموين لكشف أي فساد في اللحوم والمواشي، مناشدًا المواطنين بتقديم الشكاوى الخاصة بوزارة التموين من خلال الاتصال برقم «19280».

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