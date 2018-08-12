مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم شمالي أفغانستان

لقي 11 جنديا أفغانيا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، خلال مواجهات مع مقاتلي حركة طالبان، بعد مهاجمة موقعهم في ولاية «فارياب» شمالي أفغانستان، إذ قال جندي تحت الحصار - في تصريح خاص لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن 11 جنديا قتلوا وأصيب 10 آخرون، وذلك بجانب 6 رهائن آخرون.



وقال مسؤول أمني إنهم حوصروا خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبوا من قوات الأمن الأخرى الإمدادات لكنهم لم يأتوا لإنقاذهم، مشيرا إلى أن من بين الأسرى قائد في الجيش يُدعى، سيد عزام، محذرًا من احتمالية قتل باقي الجنود، إذا لم تطلق الحكومة عمليات تطهير في المنطقة.

