  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:28 ص
بحث متقدم
حادث كنيسة مسطرد

تفاصيل مثيرة عن المتهمين بحادث "كنيسة مسطرد"

الكنيسة الأرثوذكسية

المجتمع يحتاج لتجديد الخطاب الديني المسيحي

أردوغان وترامب

لهذا السبب.. أمريكا لن تصمد في حربها ضد تركيا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

النواب ينتهك الدستور بسبب تمسكه بهؤلاء النواب

الزواج العرفي

الأزهر يرد على حبس المتزوجين عرفيًا

الدكتور علي جمعة

لأول مرة.. «علي جمعة» ضد الحكومة

الفريق أحمد شفيق

«شفيق» يستعد للعودة للحياة السياسية.. وحزبه يرد

انتحاري مسطرد

10 معلومات عن انتحاري «مسطرد»

أئمة الأزهر

شيوخ «الأزهر».. من محاربة الاحتلال إلى مواجهة الحكام

الملك فاروق

قصة بكاء الملك فاروق تحت قبة البرلمان

مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم شمالي أفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

5 قتلى و190 جريحًا في أسبوع باحتجاجات العراق

#

مقتل وإصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم جنوب أفغانستان

#

"داعش" يعلن مقتل نجل أبوبكر البغدادي

#

مقتل 20 مسلحاً حوثياً في معارك بمأرب شرقي البلاد

لقي 11 جنديا أفغانيا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، خلال مواجهات مع مقاتلي حركة طالبان، بعد مهاجمة موقعهم في ولاية «فارياب» شمالي أفغانستان، إذ قال جندي تحت الحصار - في تصريح خاص لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن 11 جنديا قتلوا وأصيب 10 آخرون، وذلك بجانب 6 رهائن آخرون.
وقال مسؤول أمني إنهم حوصروا خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبوا من قوات الأمن الأخرى الإمدادات لكنهم لم يأتوا لإنقاذهم، مشيرا إلى أن من بين الأسرى قائد في الجيش يُدعى، سيد عزام، محذرًا من احتمالية قتل باقي الجنود، إذا لم تطلق الحكومة عمليات تطهير في المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. داعية أزهري: هؤلاء لن يستجاب حجهم
» شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لسيارة من السقوط في حفرة
» إيطاليا: لن نسمح ببناء مساجد جديدة
» دراسة تكشف هذا الأمر المثير عن "الفراعنة"
» عملية مثيرة لفك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 1979
» مهاجم القادسية لـ«مشجعة زملكاوية»: «عاوزه تقتليني ليه»
» ثلاجات الموتى بالمستشفيات حفلات تعذيب قبل الدفن
» بالفيديو.. الإٍسماعيلي يهزم الكويت الكويتي بثنائية
» وفاة المفكر الاقتصادي سمير أمين
» صورة.. علاء مبارك يظهر في مباراة الإسماعيلي والكويت
» بطل العالم في الملاكمة: أنا حفيد العثمانيين وأحب «أردوغان»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح