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تصريحات مثيرة لمدرب ليفربول بعد الفوز على وست هام

الرياضة

كلوب
كلوب

المصريون ووكالات

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قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه يجب على لاعبيه الحرب لآخر جولة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من أجل النادي وجماهيره.
جاءت تصريحات كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب فوز ليفربول على وست هام يونايتد برباعية نظيفة في المسابقة المحلية.
وأكد كلوب "لدينا توقعات وأمنيات كبيرة وهو السبب وراء عدم سعادتنا البالغة بالمباراة الرسمية الأولى في الموسم، الوضع مختلف بين الوديات والمباريات الرسمية حيث الأجواء مختلفة للغاية بين مباراة مانشستر يونايتد الودية التي شهدت تواجد 100 ألف متفرج ومباراة اليوم أمام وست هام يونايتد". 
وأضاف "حاولنا بث الإيجابيات بين لاعبي الفريق خلال فترة الإعداد لكن الجميع يدرك صعوبة الموسم الجديد بالنسبة لليفربول".
وأوضح "علينا الاستثمار في الفريق أكثر وأكثر والحرب لآخر جولة من أجل الريدز، هذا ما ننتظره من أنفسنا وسنرى ما سيحدث". 
وتابع تصريحاته قائلًا "وست هام سيقدم موسم رائع بالطبع لكن عليهم أن يصبحوا أكثر ترابطًا، طموحنا وتوقعاتنا لا حدود لها لكن الكلام لن يغير شيء".
واختتم كلوب تصريحاته بالقول " هناك الكثير من الأشياء الصعبة للقبول في الحياة لكن بعد مرور أغسطس/ أب الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل، سنخوض مباراة كل ثلاثة أيام ولن نواجه هذه المشاكل حينها وستصبح الأمور جيدة بالنسبة للجميع، لذلك العمل الشاق الذي يقوم به الجميع في ليفربول لن يهدر". 

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