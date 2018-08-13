نجل "عنان" يكشف حقيقة اتصالات والده مع الإخوان

13 أغسطس 2018 - 12:20 ص

علق الدكتور سمير سامي عنان، على تصريحات المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة السابق، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، التي قال فيها إن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، كان على اتصال مع عناصر جماعة الإخوان قائلًا: "معلومة وهمية".



وأوضح "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه يجوز أن الفريق كان على اتصال بالجماعة بالفعل لتهدئة أحداث 11-11 التى قيل عنها ثورة الغلابة.



وأضاف : "مش كل شوية يطلع إخواني منشق أو تائب بعد فجور الإخوان ويقول كلام، نفسي واحد فيهم لديه الرجولة والأخلاق يعطينا دليل على كلامه.. اللى بيقولوه ملعوب ومحروق".

