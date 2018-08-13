شمس البارودي لحلا شيحة: اللهم إنا نسألك الثبات

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أنها لا تستطيع الحكم على الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة .
وقالت "شمس"في تصريحات صحفية : "ليس عندي تعليق على ما فعلته حلا شيحة .. كل نفس بما كسبت رهينة".
وأضافت: "أقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم نسألك الثبات حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا ..
وأردفت: “ من يهاجمون حلا شيحة معذرون و هي أيضاً معذورة، وعلينا أن نلتمس الأعذار للجميع فالثبات من عند الله”.
واستدركت: "كل شخص يتخذ قرارًا في اتجاه معين ثم يحيد عنه يثير الجدل بالمجتمع وهذا ما حدث في تلك الواقعة".
وتابعت: "خالي بعد اعتزالي وارتدائي الحجاب نصحني أن أدعو الله بالثبات .. وقتها لم أفهم مقصده .. لكني الآن فهمت ما قصده".
ظهر12:05 م
فجر
03:53
شروق
05:24
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:45
عشاء
20:15