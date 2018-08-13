بالصور.. تجارب شبابية ناجحة فى الاحتفال باليوم العالمى للشباب

تحت رعاية اللواء أحمد عبد اللّه محافظ البحر الأحمر ولأول مرة على ارض المحافظة نظمت مساء الاحد مديرية الشباب والرياضة احتفالية ضخمة شارك فيها اكثر من 500 شاب وفتاة من البحر الاحمر والمحافظات منهم 150 طليع من أعضاء برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب .

تضمن الاحتفال عرضا لتجارب شبابية ناجحة من أبناء المحافظة وعرض لفيلم تسجيلي عن أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع السابقة، بالإضافة إلى عروض فنية وغنائية بأكبر مسارح الغردقة بممشى النصر الجديد بحضور عدد كبير ومتميز من الشباب وأهالى المحافظة .

أكد المحافظ خلال كلمته التى ألقاها أهمية دور الشباب وإشراكه الفعلى فى مستقبل البلاد حيث أكد أنه اتجاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق عام المحافظة 2019 عام الشباب إيمانًا وثقة فى قدراتهم على تخطى هذه المرحلة وإضافة الجديد والمبتكر فى جميع مجالات الحياة.

وبنهاية الاحتفالية قام المحافظ بفتح باب الحوار والأسئلة ليجيب على عدد من الأسئلة حول التنمية بالمحافظة وقال إن التنمية التى حدثت خلال الإربع سنوات من مشروعات فى مختلف القطاعات تخطت ما حدث خلال عشرات السنين الماضية.







