سما المصري تفاجيء الغيطي بتصريح لا يصدق عن "صلاح"

13 أغسطس 2018 - 07:43 ص

فاجأت الراقصة سما المصري الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - بتصريح غريب عن نجمنا المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح .



وقالت سما في البرنامج المذاع على قناة "LTC" : "لو تم تعييني مديرة إدارية لمنتخب مصر فسوف أقوم بسحب جواز سفر محمد صلاح لأن بلده بحاجة له".



وحاول "الغيطي" إحراجها قائلًا: "انتي عايزة صلاح يفضل في مصر عشان تتجوزيه؟" .. فردت قائلة : "أنا عايزة أتجوز محمد صلاح؟ .. يا أستاذ محمد أنا لو أكبر من كدة شوية كان يبقى عندي ابن قد محمد صلاح".



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