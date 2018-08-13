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تصريح صادم من أسطورة ليفربول عن "صلاح": لن يكرر تألقه

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صلاح

مانى

أكد إيان راش - أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي - أن نجمنا المصري محمد صلاح لن يستطيع تكرار تألقه اللافت للنظر الذي حققه الموسم الماضي .

وأبدى المهاجم الويلزي، هداف ليفربول في الثمانينيات، "قلقه" من أن صلاح لن يستطيع تكرار موسمه "المذهل"، عندما سجل 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحرز جائزتي هداف الدوري وأفضل لاعب.

وقال راش: "المشكلة أن الخصوم صاروا يعرفون صلاح جيدا، مما قد يمكنهم من السيطرة عليه وإيقافه في المباريات".

كما أضاف راش أن السنغالي ساديو مانيه قد يقوم بملأ الفراغ هذا الموسم ومساعدة صلاح بتسجيل بعض الأهداف، خاصة مع "انشغال" المدافعين بإيقاف الجناح المصري.

وأكد راش أن مشاهدة صلاح كانت "مبهجة للغاية" الموسم الماضي، كما طمأن الجماهير بأنه "جاهز للغاية" للموسم الجديد.


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