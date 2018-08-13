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ألمانيا تنحاز لتركيا في معركتها مع "ترامب"

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وزير الاقتصاد الألماني
وزير الاقتصاد الألماني

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انحاز بيتر ألتماير - وزير الاقتصاد والطاقة الألماني - إلى تركيا ، مؤكدًا أنها تعني لبلاده "الأمن والموثوقية" ، وذلك تعقيبا على العقوبات التي يفرضها الرئيس الأمريكي ترامب على "أنقرة" والتي أدت لتراجع في الليرة التركية .

وقال ألتماير في حوار مع صحيفة "بيلت أم زونتاغ" إن بلاده تعمل مع أنقرة بشكل "عظيم" في مسألة الهجرة وترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وأشار الوزير إلى أنه مسؤول عن مصالح أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في تركيا لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يرتب لزيارة سيجريها برفقة وفد موسع في تشرين أول/ أكتوبر المقبل للقاء وزيري الاقتصاد والطاقة.

واعتبر ألتماير أن الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات التركية والصينية يمكنها أن تضر بالاقتصاد العالمي وتابع "هذه حرب تجارية تقلل من النمو الاقتصادي وتهدمه وتخلق عدم ثقة".

وتابع التماير: "أظهر التاريخ أن الحروب التجارية تضر بشكل خاص بالمستهلكين؛ لأنها تتسبب في ارتفاع أسعار السلع".

وأكد أنه "نحن بحاجة إلى تجارة عالمية ذات رسوم منخفضة، وحمائية أقل، وأسواق مفتوحة".

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