  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

بـ"الرمان".. القرموطى يرد على طلب نائبة

عامر

لولا الإصلاح الاقتصادى كان وصل الدولار لـ300 جنيه

راشيل "يسار الصورة"

قرار خطير من مذيعة مصابة بالسرطان

ساويرس

ساويرس ردًا على سؤال مغرد: "خازوق"

الخطيب

10 قرارات مهمة لمجلس "الخطيب"

السيسي والتراس

"السيسى" يكلف الفريق التراس برئاسة الهيئة العربية للتصنيع

دولار

استقرار سعر الدولار بالبنوك

صلاح

تصريح صادم من أسطورة ليفربول عن "صلاح": لن يكرر تألقه

محمد الغيطي

سما المصري تفاجيء الغيطي بتصريح لا يصدق عن "صلاح"

أشعياء المقاري

حركة ذكية قام بها المحققون فانهار أشعياء واعترف بكل شيء

رجل يصور 34 امرأة في وضع مخل بطريقة شيطانية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مدير فندق يصور 34 امرأة خفية أثناء استحمامهن

#

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

#

ما هو البلد الأوروبي الذي يزداد فيه الشباب ثراءً؟

#

شاهد.. أعنف صدام بين سيارتين

علبة شامبو

مقاطع إباحية

ألقت السلطات النيوزلندية القبض على رجل استطاع تصوير مئات المقاطع الإباحية عن طريق وضع كاميرا صغيرة جدًا بعلبة شامبو في مكان مخصص للاستحمام.

اتهم القضاء النيوزيلندي رجلا بتصوير مئات مقاطع الفيديو الإباحية بواسطة كاميرا صغيرة مخبأة داخل علبة شامبو في غرفة استحمام.

ووفقا للتحقيقات التي أجريت مع الرجل قال إنه قال بإخراج 219 مقطعا إباحيا خلال تصويره 34 امرأة عارية خلال أقل من 3 أشهر علما أن معظم الضحايا كن فتيات أقل من 30 عاما.

وقام المتهم بإخفاء بالكاميرا داخل علبة شامبو في غرفة استحمام بأحد المنتجعات المتواضعة في نيوزيلندا وكان يعمل على نشر المقاطع المسجلة على شبكة الإنترنت مع ذكر عمر وجنسية ومهنة ضحاياه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الجريمة اكتشفت للمرة الأولى بطريق الصدفة بعد تفاجؤ إحدى الفتيات بظهورها في مقطع على الإنترنت وهي عارية تماما.

ولفتت الشرطة إلى أن وجوه الفتيات نادرا ما كانت تظهر في المقاطع لأن عدسة الكاميرا كانت تثبت في منطقة مقابلة لوسط الجسد وبعيدا عن الوجه.

وناشد المتهم المحكمة بإخفاء هويته وإبقاء ملف القضية سريا خوفا على حياة زوجته التي تمر بظروف صحية صعبة يمكن أن تتفاقم في حال اكتشفت ما كان يفعله زوجها.

وقالت مصادر قضائية إن جريمة كهذه بحسب القانون النيوزيلندي يمكن أن تضع المتهم في السجن مدة 14 عاما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تطلب الخلع: أخاف ألًا أقيم حدود الله
» تعرف على الأطعمة التى تشفى كسور العظام بسهولة
» نصيحة مهمة من الإبراشي لضحية العمرة المزيفة
» وفاة المفكر سمير أمين عن عمر يناهز الـ 87 عامًا
» إصابة قاسية للاعب بمباراة تنزانيا وبوروندي
» شاهد.. عصابة تسطو على شاحنة لنقل الأطعمة
» كيف يتمكن الهاكرز من السيطرة على حساباتك؟
» لوحة مزيفة تباع بـ165 ألف إسترليني
» تحذير من عمليات "ابتزاز جنسي" يواجهها مستخدمو الانترنت
» شاهد .. أخطر "ثلاثيات هجومية في الدوريات الأوروبية 2018
» رجل يصور 34 امرأة في وضع مخل بطريقة شيطانية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح