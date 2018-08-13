» شاهد .. أخطر "ثلاثيات هجومية في الدوريات الأوروبية 2018

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رونالدو

سلطت قناة "دانس 1" الإنجليزية على اليوتيوب الضوء على أخطر 3 مهاجمين في الدوريات الأوروبية خلال سنة 2018 .

وعرضت القناة، في هذا الفيديو ، ثلاثي نادي مانشستر يونايتد الذي جمع كلا من روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز وماركوس راشفورد، فضلا عن ثلاثي نادي يوفنتوس الإيطالي الخطير الذي يضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماريو ماندجوكبتش.

وذكرت القناة الثلاثي الهجومي الرائع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يضم كلا من كيليان مبابي، اللاعب الذي لمع نجمه خلال مونديال روسيا الأخير، ونيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني.

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