"السيسى" يكلف الفريق التراس برئاسة الهيئة العربية للتصنيع

13 أغسطس 2018 - 09:32 ص

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد المنعم التراس بتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وجاء فى بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أقال الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس إدارة الهيئة سابقا، وذلك خلال لقاء جمع بينه وبين الرئيس السيسي أعرب فيه عن مدى شكره وتقديره لما قدمه الفريق عبد العزيز من جهد وعطاء خلال فترة توليه رئاسة الهيئة.

وولد الفريق التراس عام 1952 فى محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الدفاع الجوى 1972، وشارك فى حرب أكتوبر 1973، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق عام 2013.

وحصل الفريق التراس على منصب قائد سرايا نيران صواريخ "م ط "، ورقى إلى قائد كتائب نيران، ودورة أركان حرب عام، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.

كما تولى منصب مدير كلية الدفاع الجوى، قبل توليه رئاسة أركان الدفاع الجوى، وقيادة الفرع فى 2013، وحصل الفريق

وحصل على نوط تحرير سيناء، وميدالية الخدمة الطويلة، والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط التدريب، وميدالية السادس من أكتوبر، وميدالية العيد العشرين للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر، وميدالية العيد الخمسين للثورة، كما حصل على ميداليتى المشاركة بثورة 25 يناير و30 يونيو.