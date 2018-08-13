10 قرارات مهمة لمجلس "الخطيب"

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مجلس

الاهلى

الخطيب

قرارات

وافق مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب على تعيين عدد من الكوادر سواء في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وجاءت كالتالي:

أولا تعيين حازم هاني مستشارًا لمجلس الإدارة للموارد البشرية.

ثانيا تعيين العميد محمد سعيد نائباً للواء محمود الفيشاوي مدير فرع الأهلي بالشيخ زايد مع توليه أيضا مهمة مديرًا مجمع السباحة في الفرع.

ثالثا تعيين العميد علاء صلاح الدين مدير أمن مقر الجزيرة نائباً لمدير مقر الجزيرة.

رابعا تعيين العقيد أحمد النحاس نائباً للعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، مع توليه أيضا مهمة مديرًا مجمع السباحة في فرع مدينة نصر

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي قرر المجلس

أولا مشاركة فريق سيدات كرة اليد في البطولة العربية المقامة بالإسكندرية من 15 إلى 25 أكتوبر القادم.

ثانيا إعارة عبد الرحمن علي لاعب كرة اليد رجال بالنادي لمدة موسم واحد لفريق أهلى جدة

ثالثا تعيين طبيبة لفريق كرة اليد سيدات بالنادي

رابعا تجديد عقد الأوكرانية كاترينا شيلنكوفا لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي لمدة موسم

خامسا اعتماد الميزانية الخاصة باحتفالات النادي بعيد الأضحى المبارك والبرنامج الترفيهي الخاص لخدمة الأعضاء والذي يتضمن فقرات ترفيهية متنوعة بالإضافة للعديد من الحفلات الغنائية.

سادسا الموافقة على اللائحة الخاصة بصندوق الزمالة وفقا للجنة التي شكلها المجلس برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.


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