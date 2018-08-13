مصرع 4 أشخاص في انهيار منزل بقنا

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مسجد السيد عبدالرحيم

لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين في انهار منزل بمنطقة الذبيدى وسط مدينة قنا مكون من 3 طوابق، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرافق، بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الذبيدى بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القنائى وسط مدينة قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني وتمكنت القوات من استخراج 4 جثث حتى الآن من تحت أنقاض المنزل المنهار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن آخرين تحت أنقاض العقار المنهار.


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