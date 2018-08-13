بالفيديو.. كر وفر بين الجيش المكسيكى ومهربى المخدرات

13 أغسطس 2018 - 10:00 ص

طارد الجيش المكسيكى زورقا سريعا حاول تهريب كمية هائلة من المخدرات، واستخدم الزورق سرعته القسوة للهروب صوب المنطقة البرية فيما كانت مروحية تابعة للجيش تقترب منه، لكن أغلب مهربي الكوكايين هربوا من المركبة بمجرد رسوها في البر.

وظهرت هذه المطاردات خلال فيديو بث على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة حقق نسبة مشاهدة عالية نظرا لإثارته، وجاء توقيف الجيش للزورق في وقت تقول السلطات المكسيكية إنها تكثف جهودها لمحاربة الجريمة وأنشطة تهريب المخدرات في البلاد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قرابة أشخاص كانوا على متن الزورق لاذوا بالفرار، لكن عناصر الجيش عثروا على العشرات من الأكياس المملوءة بمخدر الكوكايين.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الزورق كان يسير بمحركين قويين، وعلى متنه 75 كيسا محملا كمية تقارب 1859 كيلوجراما من الكوكايين.

وأكدت السلطات أنها اعتقلت شخصًا واحدًا من الإكوادور، بعدما ضبطته في الزورق قبل أن يتمكن من اللحاق بباقي أفراد العصابة.



شاهد الفيديو من هنا..





