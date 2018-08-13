» إصابة قاسية للاعب بمباراة تنزانيا وبوروندي

بـ"الرمان".. القرموطى يرد على طلب نائبة
لولا الإصلاح الاقتصادى كان وصل الدولار لـ300 جنيه
قرار خطير من مذيعة مصابة بالسرطان
ساويرس ردًا على سؤال مغرد: "خازوق"
10 قرارات مهمة لمجلس "الخطيب"
"السيسى" يكلف الفريق التراس برئاسة الهيئة العربية للتصنيع
استقرار سعر الدولار بالبنوك
تصريح صادم من أسطورة ليفربول عن "صلاح": لن يكرر تألقه
سما المصري تفاجيء الغيطي بتصريح لا يصدق عن "صلاح"
حركة ذكية قام بها المحققون فانهار أشعياء واعترف بكل شيء
وكالات
أصيب أحد اللاعبين، خلال مباراة كرة قدم بين فريقي تنزانيا وبوروندي، بعدما تعرض اللاعب لضربة قاسية للغاية جرّاء ركلة مؤلمة من لاعب آخر في الفريق الخصم.
ظهر
فجر
03:53
شروق
05:24
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:45
عشاء
20:15