إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق مطروح

13 أغسطس 2018 - 10:13 ص

أصيب 6 أشخاص اليوم في حادث تصادم بين سيارتين على طريق "الإسكندرية _ مطروح" فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وهم: ميرنا عبد العليم عبد الفتاح "19سنة" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وغادة عبد العليم عبد الفتاح " كدمات متفرقة بالجسم، لميس عبد العليم عبد الفتاح "14سنة" كدمات متفرقة بالجسم، منال عبد الحميد إبراهيم "49سنة" مصابة كدمات وسجحات بالوجه، عبد العليم عبد الفتاح غياض "60سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمد عبد العليم عبد الفتاح " 9سنوات" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.