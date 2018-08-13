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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والنجمة اللبناني

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يستضيف الفريق الأول بالنادى الأهلى، نظيره النجمة اللبناني في إطار مباريات دور الـ32 بالبطولة العربية في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد برج العرب، وتذاع المباراة على فضائية أبو ظبي الرياضية الأولى.

ويبحث المارد الأحمر بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، عن تحقيق المكسب في لقاء اليوم أملاً في تحقيق اللقب الخامس، من أجل العودة إلى منصات التتويج العربية، وزيادة رصيده من البطولات على الصعيد العربي.

فى المقابل، يدخل فريق النجمة ولديه طموح كبير فى تحقيق نتيجة جيدة أمام رغم فارق الإمكانيات بين كلا الناديين، ويتسلّح بطل لبنان بالنتائج الجيدة التى حققها فى التصفيات التمهيدية التى أُقيمت فى السعودية حيث تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أندية الفيصلى السعودى والأفريقى التونسى والوئام الموريتاني.

ويحضر المباراة 10 آلاف مُشجع، بعدما حصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضورهم.


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