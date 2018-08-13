لولا الإصلاح الاقتصادى كان وصل الدولار لـ300 جنيه

13 أغسطس 2018 - 10:27 ص

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن أن البنك وضع سياسات تضمن عملية تدفق العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وذلك عن طريق أبناء مصر فى الخارج الذين قاموا بضخ تلك العملات فى مصر، فقد بلغ حجم تحويلات المصريين بالخارج 26 مليار دولار بخلاف الكاش الذى يحمله العائدون ولا يدخل فى الحسابات.

وأضاف عامر فى تصريحاته لـ"الوطن" أنه كان لابد من ضبط الأسواق حتى يمكن جذب تلك الأموال إلى داخل القطاع المصرفى، وبناء على ذلك أصبحت أسعار الصرف مستقرة فى مصر إلى حد ما بخلاف الفترة التى كانت تسبق قرار تحرير سعر الصرف، فكان من الممكن ان يصل سعر الدولار لـ300 جنيه إذا ظل السوق عشوائياً وانتهازياً بهذا الشكل الذى كان عليه .

وتابع محافظ البنك المركزى قائلا: "زاد قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بذل البنك المركزى المصرى جهوداً ضخمة حتى يتسنى له القيام بمفاوضات مع الدول الأجنبية، فقد قام البنك بجذب استثمارات بـ2 مليار دولار خاصة بالـ«RR) «Reserve Repo )، إلى جانب 2.7 مليار دولار من الصين".

واستكمل قائلا: "جذب استثمار بنحو مليار دولار من دولة الإمارات، هذا بجانب الاتفاقات التى تمت مع صندوق النقد الدولى والمواقف التى قامت مصر باتخاذها فيما يخص شروط الصندوق، مضيفًا: "ذهبنا للصندوق بأنفسنا لأننا كنا فى حاجة لختم يضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر، ولجذب ثقة المستثمر مرة أخرى"، لافتاً إلى أن الهدف الأول من برنامج صندوق النقد الدولى هو ضبط الموازنة العامة للدولة.