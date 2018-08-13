» تعرف على الأطعمة التى تشفى كسور العظام بسهولة

13 أغسطس 2018 - 10:27 ص

عندما يتعرض الإنسان لكسر جزء من عظامه فيقوم بتجبير هذا الجزء من أجل التئامه إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تسرع من التئام الكسور.

والهيكل العظمي يتكون من العظام، وهي تعطي الشكل العام للجسم، وتحمي الأعضاء الداخلية، كما تقدم لنا الدعم لتنفيذ الحركة؛ لذا من الضروري جدًا أن نضمن الحفاظ على عظامنا قوية وصحية.

و بحسب التقرير الذي نشره موقع "بولد سكاي"، هذه هي الأطعمة مع فوائدها للعظام.

منتجات الألبان

تكمن أهمية منتجات الألبان بأنها غنية جدا بالكالسيوم، وهو أحد المكونات الرئيسية اللازمة لتعزيز العظام وتعزيز قدرتها على شفاء نفسها بشكل طبيعي، لذا فإن استهلاك منتجات الألبان يوميًا يمكن أن يساعد في إصلاح العظام المكسورة بشكل أسرع.

السمك

يتميز السمك، خاصة التونا، بأنه غني جدًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين (د)، وحتى يعمل الكالسيوم الذي تستهلكه يوميا بفعالية أكبر يجب تناول أطعمة تحتوي على فيتامين (د) لأنه مهم جداً، فهو يعزز خصائص الكالسيوم، ويمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 في الأسماك أن تساعد أيضا على جعل العظام أقوى لشفائها بشكل أسرع.

بذور اليقطين

إضافة بعض بذور اليقطين إلى وعاء السلطة كل يوم يساعد على شفاء العظام المكسورة بشكل طبيعي، حيث تحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم، والزنك وغيرها، التي يمكن أن تساعد العظام على امتصاص الكالسيوم المبتلع من مصادر أخرى بشكل أكثر فعالية.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو، خاصة الأحمر منها، غني بمحتوى فيتامين (س) الذي يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في العظام، وهو مهم جدًا في شفاء العظام المكسورة، ويدمج بشكل طبيعي طرفي العظام المكسورة معا.

البيض

يعد البيض من الأطعمة المغذية جدا والمفيدة للجسم، حيث يحتوي على فيتامين (د) وكميات صغيرة من الكالسيوم، إلى جانب نسبة عالية من البروتين وفيتامين (ب)، كل هذه المكونات في البيض تجتمع لتقوية العظام، وتحسن صحتها بشكل طبيعي.

الفاصوليا السوداء

يمكن إضافة الفاصوليا السوداء إلى الأطباق والسلطات، وتناولها بشكل منتظم، فهي صحية للغاية للعظام والعضلات، فهي تحتوي على كميات كبيرة من المغنيسيوم والبروتين، التي يمكن أن تساعد أنسجة العظام على الشفاء بشكل أسرع.

البقدونس

يعدّ البقدونس خضارا مغذية جدا، ويمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، من أجل فوائدها الصحية العديدة، وبما أن أوراق البقدونس غنية بفيتامين (ك)، فإنها يمكن أن تقوي العظام المكسورة، وتساعد في إصلاحها بسرعة.