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السفير الهندى: التجارة مع مصر حققت 3.68 مليار دولار أمريكى

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السفير الهندى الجديد

وكالات : حنان حمدتو

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قال راهول كولشيرات، السفير الهندى الجديد بالقاهرة، إن التجارة الثنائية بين البلدين حققت زيادة كبيرة هذا العام، حيث سجلت 3.68 مليار دولار أمريكى، مشيرًا إلى أن مصر لديها موقع مهم ومتميز جدا فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف كولشيرات، فى أول مؤتمر صحفى له  فى القاهرة أن موقع مصر المتميز يجعلها مكان جاذب للاستثمارات من جميع دول العالم، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الهندية ضاربة بجذورها فى التاريخ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الهند مرتين حتى الآن ما يدل على قوة العلاقات بين البلدين.

وأشار راهول السفير الهندى إلى أن هناك العديد من الشركات الهندية تفكر فى التوسع فى السوق المصرى، حيث تعتبر مصر بوابة لهذه القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن مصر انضمت مؤخرًا إلى التحالف الدولى للطاقة الشمسية، وهناك مشاريع كثيرًا الفترة المقبلة فى ما يخص الطاقة الشمسية، مؤكدا أنه التقى مع وزير الكهرباء المصرى فى أول زيارة له لمصر للتعرف على برنامج الحكومة المصرية بمجال الطاقة، مؤكدًا أن هناك تركيز كبير للتعاون مع الهند، حيث أن الهند لديها خبرة كبيرة فى مجال الطاقة.

وحققت الصادرات الهندية إلى مصر زيادة بنسبة 15.5 %، عام 2017/2018، بينما ارتفعت واردات الهند من مصر أيضا بنسبة 11.3%.


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