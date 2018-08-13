"ترامب" يخسر مصر كحليف له فى "صفقة القرن"

13 أغسطس 2018 - 10:34 ص

كشفت صحيفة "واشنطن تايمز"، الأمريكية، عن أن العلاقات الأمريكية المصرية تتعرض لبعض التوترات، مرجعة ذلك إلى اختلاف كل من الإدارتين حول "صفقة القرن" وقضية السلام في الشرق الأوسط، موضحة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يخسر أكبر حليف له في المنطقة، مصر.

وتحت عنوان "مصر تفقد الأمل في الشراكة مع ترامب لمنطقة شرق الأوسط، صفقة القرن"، أوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها، أن التوترات بين البلدين ظهرت في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جاسون جرينبلات، الأسبوع الماضي في السفارة المصرية بواشنطن.

وحذر "شكري" الأمريكيين من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب التحركات الأخيرة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن المستوطنات وحقوق غير اليهود في إسرائيل، تصاعد التوترات وتهدد الحقوق الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد خيبت أمالها تصريحات "ترامب" في ديسمبر بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهى خطوة وعد بها الرؤساء الأميركيون السابقون ولكن تنفيذها تأخر؛ خوفًا من تحريض الفلسطينيين ضدهم وخسارة الحلفاء العرب في المنطقة.

وقد تم الإعلان عن تحرك السفارة قبل طرح أي خطة سلام أمريكية للفلسطينيين، ما قتل الآمال باتفاق تم التفاوض عليه من قبل.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى كمال، وهو باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "التأييد الأمريكي للمزاعم اليهودية في القدس، وهو تصور بأن الولايات المتحدة تريد أن تجعل من غزة مشكلة مصرية وتزايد الشكوك في أن ترامب يمكن أن يجد حلاً للقضية الفلسطينية، قد جعل الرأي العام في مصر ضد العملية الحالية، صفقة القرن".

وتابع: "استمرار الهوية الأمريكية مع مواقف إسرائيل يضر بثقة الحلفاء العرب للولايات المتحدة - مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - ويقتل أي فكرة أن فريق ترامب يمكن أن يكون وسيطا محايدًا في عملية السلام".

من جهته، رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تحرك السفارة الأمريكية إلى القدس، عن طريق قطع الاتصالات مع صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر ومحامي المفاوضات، جاسون جرينبلات، تاركًا أي احتمال للمفاوضات متوقف.

واتفاقًا مع رأي "عباس"، أكد المحلل السياسي المصري، محمد سليمان، أن أي اتفاق سلام لا يتضمن بوضوح القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية لن يكون مقبولا للسكان العرب والمسلمين أكبر.

خطط بشأن غزة

ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن هناك جهودا أمريكية لإقناع مصر بفتح أراضيها في سيناء لفلسطينيين في غزة بشكل خاص.

في المقابل، قال سعيد عكاشة، محلل الشئون الإسرائيلية في معهد الأهرام في القاهرة: "أنا متأكد من أن رئيسنا لن يقبل خطة إعادة التوطين تحت أي ظرف من الظروف"، متابعًا: "يمكننا أن نسمح ببناء البنية التحتية لغزة في سيناء، لكن لا توجد مرونة فيما يتعلق بالتنازل عن أراضينا لحل مشكلة شخص آخر".

وأضاف شريف فتحي الحلو، رئيس شركة "آي كيو باور"، وهي شركة لتطوير الطاقة في القاهرة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة: "ترامب يحرك القدر ويزيد من حدة النار فيعتقد أنه سيحصل على نتائج أسرع من الفلسطينيين"، "لكن الاستقرار يتطلب عملية مجدولة بعناية أكبر، إذا تم تجاهل الاحتياجات الفلسطينية والأردنية والمصرية، فإن الخطة الكاملة لإنتاج وتجهيز الطاقة في شرق البحر المتوسط?، بما في ذلك الصادرات إلى أوروبا، ستنهار ".

وقد أوضح "السيسي" ومساعدوه أنهم سيستمرون في الحديث عن السلام الإقليمي مع إدارة ترامب، في نهاية يوليو، أفرجت واشنطن عن 195 مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر، وتم حجب الأموال في وقت سابق بسبب المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

"نحن نتفق على أهمية التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة في الفترة المقبلة لتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتغلب على الجمود الحالي"، وفقًا لما قاله سامح شكري بعد اجتماع الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي، جاسون جرينبلات.

لكن خارج الأوساط الدبلوماسية، فإن رفض المصريين لـ"صفقة القرن" التي وصفها "ترامب" بذاك الاسم من قبل، كان واضحًا من البداية.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن "الأمريكيين بحاجة إلى معرفة أن الدول الأخرى المهتمة حقًا بالحل العادل للشرق الأوسط ستعمل مع مصر على السعي وراء حل واحد"، إذ قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مصطفي كمال، إن "القاهرة مستعدة لتجاوز الولايات المتحدة والعمل من خلال الأمم المتحدة لضمان إقامة الدولة للفلسطينيين".