10 آلاف جنيه لمنع نشر صور معلمة على "الواتس" بالغربية

13 أغسطس 2018 - 10:34 ص

تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، من ضبط عامل، لقيامه بتهديد معلمة مقيمة طنطا بمحافظة الغربية، من خلال تطبيق واتس أب، لابتزازها ماليًا.

البداية عندما تقدمت معلمة بمحافظة الغربية، لمباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا، ببلاغ تتهم شابا بابتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.

وبعد صحة التحريات، وتبين أنه "محمد ع ع " 25 سنة مقيم مركز أجا، ويعمل مبيض محارة، بابتزاز المعلمة، وتهديدها علي تطبيق الواتس أب، لدفع مبالغ مالية، وقامت بالفعل بدفع 10 آلاف جنيه له مقابل عدم نشر صور وفيديوهات لها على الإنترنت.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.