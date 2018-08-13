مكرم: 2017 لم يشهد أى حالات هجرة غير شرعية

13 أغسطس 2018 - 10:45 ص

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عام 2017 لم يشهد أى حالات للهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، وذلك نتيجة الجهود المتضافرة بين وزارات الحكومة المصرية المعنية بهذا الملف، والتصدي لهذه الظاهرة بشكل فعلي للحفاظ على أرواح الراغبين فى الهجرة.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات صحفية، إن افتتاح رئيس الجمهورية لمشاريع الاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ كان ضربة قاسمة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.