التعليم العالى ترد على منع الاختلاط بالجامعات

13 أغسطس 2018 - 10:58 ص

علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على الأنباء التي ترددت بشأن فصل الأولاد عن البنات في الجامعات، في العام الدراسي الجديد، قائلا: "شائعة تعيدنا إلى عصر الجاهلية".

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، لما بنشوف حاجة زي كدة بنأبى أن نتحدث عنها"، مشددًا على ضرورة ابتعاد رواد مواقع التواصل عن نشر تلك الأخبار المغلوطة.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الوزارة معتادة قبل كل عام دراسي على خروج شائعات من قبل جماعات وجهات معينة تستهدف إشاعة الفوضى والبلبلة في البلاد.

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