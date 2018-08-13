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درجة الحرارة اليوم مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36

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وكالات : حنان حمدتو

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 والصغرى 26، الإسكندرية 32 و27، مطروح 31 و26، شرم الشيخ 39 و31، الغردقة 38 و30، الإسماعيلية 37 و25.

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