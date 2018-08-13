» تفاصيل انتقام سيدة وعشيقها من الزوج أثناء النوم

13 أغسطس 2018 - 11:04 ص

أجرت الزوجة المتهمة بقتل زوجها معاينة تمثيلية لكيفية قتل زوجها عقب خلوده إلى النوم، وتبين أن الزوجة أجرت اتصالًا بعشيقها أثناء نوم زوجها وطعنه 20طعنة أودت بحياته بالمنيب.

وذكرت التحقيقات أن المتهم أجرى اتصالًا هاتفيًا بصديق له، وأحضر دراجة بخارية ونقلا جثته وإلقائها أسفل كوبرى القصبجى.

وبينت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثمان الضحية أسفل كوبرى القصبجى، وتبين أنها لشاب فى العقد الرابع من العمر، بها آثار طعنات متفرقة بالجسد، وأن وراء مقتله زوجته التى استعانت بعشيقها وقتلوه.