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مرصد الفتاوى: داعش يروج لاعتبار الجهاد ركن الإسلام السادس بعد الحج

الحياة السياسية

دار الافتاء
دار الافتاء

وكالات : حنان حمدتو

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أفاد مرصد  الفتاوى  التكفيرية والآراء  المتشددة بدار الإفتاء المصرية، بأن تنظيم داعش  يروج  لفتاوى مشوهة عن أركان الإسلام الخمسة ، مشيرا إلى أن  التنظيم قام ببث أكاذيب عن أركان الإسلام الخمسة التي تحولت لدى التنظيم إلى أركان ستة بني عليها الدين الإسلامي بعدما أضاف التنظيم "الجهاد" باعتباره الركن الأخير للإسلام وذلك وفق ما أفتى به زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وجاء ذلك في إطار تقرير جديد صادر عن مرصد الفتاوى لمحاربة فتاوى التنظيم، موضحًا أن فتاوى التنظيم حول الحج أشارت إلى أن الركن السادس من “أركان الإسلام” وهو “الجهاد” وفق مفهوم التنظيم أهم من الركن الخامس بحيث من الممكن أن يؤخر المسلم فريضة الحج ويقدم عليها فريضة الجهاد, بدعوى أن الحج هو الجهاد الأصغر وأن الجهاد الأكبر هو ما يقوم به التنظيم على الأرض; ما يعني أن مقاتليه ومن ينضم إليهم في منزلة أكبر من منزلة الحجيج.

وأضاف أن التنظيم يحرم التقدم للحصول على تأشيرة الحج, حيث يرى في ذلك بدعة محرمة بالإضافة إلى أن تلك الخطوة تعد بمثابة اعتراف ضمني بالمؤسسات المعنية بتنظيم شئون المسلمين وهو ما يخالف عقيدة التنظيم الذي ينظر إلى هذه المؤسسات على أنها مؤسسات “كافرة”.

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