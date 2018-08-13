» 5 آلاف جنيه زيادة في أسعار الأخشاب خلال شهر

13 أغسطس 2018 - 11:26 ص

أكد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة خشب سويد موسكي "فنلندي" خلال شهر يونيو بقيمة 5000 آلاف جنيه لكل متر مكعب، حيث سجل المتر المكعب قيمة 70 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 65 ألف جنيه خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة بلغت 7.7%

في حين ارتفع المتر المكعب من خشب الزان مبخر روماني بقيمة 500 جنيه خلال شهر، حيث سجل المتر المكعب قيمة 11.5 ألف جنيه خلال يوليو مقابل 11 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5%.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة ثبات أسعار خشب الكونتر المضغوط عند قيمة 500 جنيه لكل متر مكعب مقابل 460 جنيها عن نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى ثبات أسعار أرضيات "HDF " قشرة قرو أو زان سمك 8 مم عند 170 جنيهًا لكل متر مربع.