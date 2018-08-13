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مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة اليوم

الحياة السياسية

الحجاج
الحجاج

وكالات : حنان حمدتو

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واصلت شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة للسفر من مطار القاهرة والمطارات المصرية حيث من المقرر أن تسير اليوم الاثنين 23 رحلة جوية.

ومن المقرر أن تقلع 21 رحلة منها من مطار القاهرة و3 رحلات من مطار الغردقة وشرم الشيخ وأخرى من مطار أسوان.

ومن المقرر تسيير 13 رحلة إلى جدة و10 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 4800 حاج من حجاج قرعة القاهرة وبني سويف وتنازلات تضامن كفر الشيخ والمنيا والقاهرة والبحر الأحمر وأسيوط وحجاج السياحة وبعثات وزارة الداخلية وترانزيت لندن وأمستردام وباريس وكانو والجزائر وبرشلونة ونيويورك بالإضافة إلى رحلات العمل.

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