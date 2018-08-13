» سعر طن الألومنيوم يرتفع لـ12.6 ألف جنيه

13 أغسطس 2018 - 11:36 ص

كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ارتفاع سعر طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 12.6 ألف جنيه في الطن خلال شهر يوليو.

وأضاف التقرير أن سعر طن الألومنيوم فيضى مؤكسد بلغ لـ86.6 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 74 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضي وبزيادة تقدر نسبته 17%.

ولفت التقرير عن ارتفاع سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 10.5 ألف جنيه حيث سجل سعر الطن قيمة 85.5 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 75 ألف جنيه خلال شهر يونيو من العام الحالي وبزيادة بلغت 14%.