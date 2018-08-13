عرفات: 182 ألف مقعد إضافي خلال عيد الأضحى للسكة الحديد

13 أغسطس 2018 - 12:33 م

طالب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار، وانتشار مشرفي التشغيل على مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

وأضاف عرفات خلال بيان له، أنه ناشد قيادات السكك الحديدية بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإداري بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147).

وطالب الوزير بتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر واستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، حرصًا على توفير أقصى سبل الراحة والأمان والسلامة للركاب أثناء الرحلة، خاصة مع توفير هيئة السكك الحديدية الدفع بعدد 182 ألف مقعد إضافي خلال عيد الأضحى يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 أغسطس الحالي وحتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة بالإضافة إلى حصة التشغيل اليومي التي تقدر بـ136.839 ألف مقعد.

وأكد ضرورة انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، والمتابعة الدقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ووجود قيادات ومسئولي المرفق على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة؛ لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، إضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

ووجه الدكتور هشام عرفات قيادات الهيئة العامة للنقل النهري بعمل حملات تفتيشية على إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار مسئولي هيئة النقل النهري في التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، وفحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابًا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ.