السفير البريطانى فى القاهرة يفتح النار على الإخوان

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الإخوان المسلمون

جون كاسن

أجاب جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، عن سؤال أحد متابعيه حول علاقة الدولة المصرية بجماعة الإخوان.

ورد السفير  تعليقًا على استفسار أحد المتفاعلين مع حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "سيادة السفير لا تزال العلاقة المشبوهة بين الإخوان وبريطانية خنجر مسموم بعلاقة المصريين، قصص لا تخلو من الصدق والمبالغة بالعلاقة المشبوهة بهذه الجماعة التي يشهد التاريخ عليها من أفعال وفكر طائفي عنصري".

وقال كاسن: "إحنا من أكتر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان وبنتعامل أن الانتماء للإخوان مؤشر علي احتمالية التطرّف".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقال  كريم سمير كل الإرهاب جاي من الإخوان وهم أصل التطرف".

وأضاف  هانى محمد قائلا: "يا رب تصريحك ده لا يسبب لك مشاكل مع السياسة البريطانية".

وتابع  أحمد الشبيخ: "يا سيادة السفير ليتك صمت أفضل من ردك الفاضح أنتم أول من دعم الإخوان وما زال إلى الْيَوْمَ أنصحك ترجع لمداخلة أحد عناصر الإخوان في اسطنبول قبل أمس وأكيد ردّك بيتغير".

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