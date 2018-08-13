شاهد.. خناقة نارية بين "نصير" وضيفة الإبراشي

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أمنة نصير

الزواج العرفى

جانيت عبد العليم

هاجمت الدكتورة جانيت عبد العليم، باحثة بمركز مساواة للتدريب والاستشارات، الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بسبب مشروع القانون الذي قدمته ويدعو لتجريم الزواج العرفي، مؤكدة أنها ترفض العقوبات السالبة للحريات بشتى أنواعها، وتدعو إلى إيجاد حلول بديلة.

وقالت "عبد العليم"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدكتورة آمنة نصير لها تصريح في عام 2009 حلل الزواج العرفي، حتى وإن لم يوثق، وهذا كان سببًا في تزويج الكثير من الفتيات القاصرات الذين يعتمدون على تصريحاتها.

من جانبها، ردت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أنها لم تصدر أي من هذه التصريحات، مؤكدة أنها تهتم بحماية المرأة، ويجب في الزواج أن تتم موافقة ولي الأمر، والإشهار، مشددة على ضرورة حماية الأسرة.

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