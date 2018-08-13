  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
المدارس

مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس

حريق سينيما

حريق هائل فى مبنى مول "ماسبيرو"

الحضرى وعلاء

علاء مبارك يفاجئ الحضرى.. والآخير يرد

محكمة

تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لكتائب حسم 45 يومًا

ابو النجا

خالد أبو النجا يثير الجدل بدفاعه عن المثليين

كاسن

السفير البريطانى فى القاهرة يفتح النار على الإخوان

صلاح

سر تهنئة ليفربول لـ"محمد صلاح"

جثة إرهابى أكتوبر

أول صور لجثث إرهابيي أكتوبر

اللاعب الكويتي

لاعب كويتى يرفض اللعب أمام إسرائيلي

السياحة في مصر

توقعات بارتفاع أعداد السياح الهنود فى مصر

الصحة: إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بجدول المخدرات

الحياة السياسية

اجتماعى الصحة مع الطب الشرعى
اجتماعى الصحة مع الطب الشرعى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ستيفنز: مواقع التواصل الاجتماعي تصيب مستخدميها بالأمراض العقلية

#

ضبط موظف بالسكة الحديد وزوجته بحشيش وأقراص مخدرة

#

ضبط 24 قطعة حشيش بحوزة عاطل بالغردقة

#

القبض على حارس عقار بحوزته أقراص مخدرة في بولاق الدكرور

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أصدرت القرار رقم 440 لسنة 2018، والذي ينص على إدراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.

وأشار مجاهد فى بيان له إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل(ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظاً على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند عليه قانونياً لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذي دعا إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أيضاً الحد من تداول المواد المخدرة.

وفى هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلاً عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.

وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N &

FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N .

وقال مجاهد إن اجتماع تم بين وزيرة الصحة وكل الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تطعن زوجها: كل يوم مع سيدة
» 13 نصيحة طبية لحماية مرضى القلب أثناء أداء شعائر الحج
» لسعة قنديل بحر تقتل بطلة سباحة في الفلبين
» "أمى تزوجت عندها 14 سنة".. تضع نائب فى مأزق
» التموين: سعر الدجاجة 33 جنيهًا بمنافذ الشركة القابضة
» 5 آلاف جنيه زيادة في أسعار الأخشاب خلال شهر
» سعر طن الألومنيوم يرتفع لـ12.6 ألف جنيه
» تفاصيل انتقام سيدة وعشيقها من الزوج أثناء النوم
» سيدة تطلب الخلع: أخاف ألًا أقيم حدود الله
» تعرف على الأطعمة التى تشفى كسور العظام بسهولة
» نصيحة مهمة من الإبراشي لضحية العمرة المزيفة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح