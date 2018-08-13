تعرف على الأطعمة المناسبة لمريض السكر

13 أغسطس 2018 - 01:38 م

يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة حاليًا بصورة كبيرة، ويبحث جميع المرضي به عن علاج طبيعي له.

وأكدت بعض الأبحاث أن هناك فيتامينات يستغني عنها مريض السكر وتساعد في الشفاء منه.

الفيتامينات المهمة لمريض السكري:

فيتامين ” E ” .

فيتامين ” C ” .

بعض من مجموعة فيتامينات ” B ”، و هم :

فيتامين ” ب 1 ” .

فيتامين ” ب 2 ” .

فيتامين ” ب 3 ” .

فيتامين ” ب 6 ” .

فيتامين ” ب 7 ” .

فيتامين ” ب 9 ” .

فيتامين ” ب 12 ” .

فيتامين " E " :

– يساعد على زيادة نشاط الأنسولين .

– مضاد للأكسدة .

– يساعد على توفير كمية جيدة من الأكسجين في الدم .

– يساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري، من النوع الثاني، على مقاومة هبوط نسبة الجلوكوز في الدم .

– يقي من الإصابة بمضاعفات السكري .

– يساعد على منع ازدياد نسبة الكولسترول الضار في الجسم .

– يساعد في الوقاية من الإصابة بعتمة عدسة العين .

بعض مصادره : البروكلي، السبانخ، زيت جوز الهند، الطماطم، الجزر، البابايا، اللب السوري، والمكسرات .

فيتامين " c " :

– يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على مقاومة انخفاض نسبة الجلوكوز في أجسامهم .

– يساعد مريض السكري من النوع الأول على منع تحول السكر في الخلايا إلى السوربيتول متراكمة ؛ يؤدي تراكمه إلى حدوث الكثير من المضاعفات السيئة .

– يساعد في عمل أعصاب الجسم المختلفة .

بعض مصادره :- البرتقال، الجوافة، الأناناس، الكيوي، الفلفل الملون والطماطم .

فيتامينات ” B ” :

?? فيتامين ” ب 1 ”

– يساعد في تحويل الجلوكوز إلى طاقة .

– يقي من الإصابة بالتوتر و الضعف العام .

– يقي من الإصابة بأمراض القلب .

– يقي من الإصابة بأمراض الجهاز العصبي .

– يقي من الإصابة بأمراض العيون .

– يقي من الإصابة بضعف العضلات .

بعض مصادره :

البقوليات، المكسرات، الخمائر، اللحوم الحمراء و البيض .

فيتامين ” ب 2 ”

فوائده لمريض السكري :-

– يساعد على تحسين الرؤية .

– يساعد في إنتاج الطاقة .

بعض مصادره :- الكبدة، اللحوم، الخضراوات الورقية، الحليب، الخبز، الجبن و البيض .

فيتامين ” ب 3 ”

– يقي من حدوث انخفاض من نسبة الجلوكوز في الدم .

– يساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي .

– يمد الشخص بالطاقة .

– يقي من الإصابة بمشاكل الذاكرة مثل : الزهايمر .

بعض مصادره :- أسماك، دواجن، بيض، حليب و مكسرات .

فيتامين ” ب 6 ”

– يساعد السيدات المصابات بمرض السكري من النوع الثالث .

– يساعد في الوقاية، وعلاج، التهابات الأعصاب .

– يساعد في الوقاية من الاصابة بمضاعفات السكري .

بعض مصادره :- الموز، الافوكادو، البيض و البطاطا الحلوة .

فيتامين ” ب 7 ”

– يساعد في تنشيط عمل الانسولين .

– يساعد على زيادة نشاط إنزيم ( الجلكوكينيز )، و هو الإنزيم المبدئي المسئول عن الاستفادة من الجلوكوز .

بعض مصادره :- الشعير، الخميرة، الذرة، الجيلي، الصويا، القمح، الجبن، الدجاج، السبانخ و المشروم .

فيتامين ” ب 9 ”

– يساعد على تجديد خلايا الجسم المختلفة.

بعض مصادره :- الكرنب، العدس، الفراولة، البرتقال، اللفت، البندق و منتجات الحليب .

فيتامين ” ب 12 ”

– يعالج التهاب الأعصاب .

– يساعد الأعصاب على القيام بالمهام الموكلة إليها.

بعض مصادره :

لحوم، بيض، اسماك و جبن.