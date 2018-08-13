علاء مبارك يفاجئ الحضرى.. والآخير يرد

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حارس مرمى

عصام الحضرى

المنتخب المصرى

علاء مبارك

النادى الاسماعيلى

أبدى اللاعب عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصرى سابقا ونادى الإسماعيلى حاليًا، شكره وتقديره لعلاء مبارك نجل الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك خلال اللقاء به بعد انتهاء مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى المصرى.

وقال الحضرى خلال تغريدته على موقع "تويتر": "كانت مفاجأة جميلة سعيد إني قابلتك وسعيد بالفوز مبروك للدراويش ".

ونشر الحضرى، مجموعة من الصور جمعت بينه وبين علاء مبارك وسط مجموعة من المشجعين للمباراة.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقال محمد أحمد  مهاجما الحضرى: "طول عمرك يا حضرى بتاع مصلحتك وبس".

وأضاف أحمد سيد: "علاء مبارك راجل متربي ابن ناس".

وتابع محمد حسن: "ألف مبروك  يا أعظم حارس فى مصر".




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