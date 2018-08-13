  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
المدارس

مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس

حريق سينيما

حريق هائل فى مبنى مول "ماسبيرو"

الحضرى وعلاء

علاء مبارك يفاجئ الحضرى.. والآخير يرد

محكمة

تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لكتائب حسم 45 يومًا

ابو النجا

خالد أبو النجا يثير الجدل بدفاعه عن المثليين

كاسن

السفير البريطانى فى القاهرة يفتح النار على الإخوان

صلاح

سر تهنئة ليفربول لـ"محمد صلاح"

جثة إرهابى أكتوبر

أول صور لجثث إرهابيي أكتوبر

اللاعب الكويتي

لاعب كويتى يرفض اللعب أمام إسرائيلي

السياحة في مصر

توقعات بارتفاع أعداد السياح الهنود فى مصر

التموين: 2016 محلاً للأوكازيون الصيفى حتى الآن

آخر الأخبار

اوكازيون
اوكازيون

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلًا

#

وفاة الفنانة هياتم

#

التموين ترد على سحب البطاقة ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه

#

"القيعي" يكشف المستور في أزمة "السعيد" و"فتحي"

المواطنين

وزارة التموين

علي مصيلحي

المولات

الأوكازيون الصيفي

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون قطاع التجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى منذ فتح باب المشاركة فى الأوكازيون يوم 6 أغسطس الجارى، وحتى الآن بلغت 2016 محلاً، مع استمرار تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة فى الاشتراك، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر منذ افتتاحه، على أن يتم الحصول على الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع فى دائرتها المحل التجارى.

وأكد حسام الدين قد فى تصريحات صحفية  أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية، وأن أصحاب المحلات التجارية لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى.

وجاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة، منعًا لخداع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تطعن زوجها: كل يوم مع سيدة
» 13 نصيحة طبية لحماية مرضى القلب أثناء أداء شعائر الحج
» لسعة قنديل بحر تقتل بطلة سباحة في الفلبين
» "أمى تزوجت عندها 14 سنة".. تضع نائب فى مأزق
» التموين: سعر الدجاجة 33 جنيهًا بمنافذ الشركة القابضة
» 5 آلاف جنيه زيادة في أسعار الأخشاب خلال شهر
» سعر طن الألومنيوم يرتفع لـ12.6 ألف جنيه
» تفاصيل انتقام سيدة وعشيقها من الزوج أثناء النوم
» سيدة تطلب الخلع: أخاف ألًا أقيم حدود الله
» تعرف على الأطعمة التى تشفى كسور العظام بسهولة
» نصيحة مهمة من الإبراشي لضحية العمرة المزيفة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح