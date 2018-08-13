مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس

13 أغسطس 2018 - 03:00 م

أفاد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بأن ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، عارٍ عن الصحة.

وأوضح مركز المعلومات في تقرير كشف له اليوم، أنه رغم نفى هذه الشائعة في تقارير سابقة له بالأعداد رقم (87، 89)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفعه للتواصل مجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، وأن إجازة يوم السبت بالمدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الشائعات دائمًا ما يتم تداولها مع بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة، مناشدة أولياء الأمور والطلبة‏ بعدم الاعتداد بأي أخبار أو معلومات إلا الصادرة على الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg ) أو الحساب الرسمي للوزير على فيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki ).

وأعلنت الوزارة استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد، والآمن لأبنائنا الطلاب، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018 المقبل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.