» بالصور.. زائر مفقود الأطراف يصلى بالروضة الشريفة

13 أغسطس 2018 - 03:18 م

لاقت صورة لأحد المصلين، إعجاب الملايين من المواطنين حول العالم، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهى لرجل يصلى بجسده كاملاً بدون أطرافه الأربعة فى مسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.

وحظيت الصورة بإعجاب ناشطاء على مختلف المواقع الإلكترونية أيضًا، وذلك نظرًا لتأثيرها الإنسانى القوى على المشاهدين، فهى تعكس حالة اشتياق لزيارة الأرض المقدسة وأداء المشاعر.

وقُوبلت الصورة برد فعل واسع وتعاطف كبير بين نشطاء مواقع التواصل، الذين دوَّنوا مئات التغريدات الداعية لهذا الرجل لهمته العالية التي تعد –بوصفهم- أبلغ رد على كل مقصر يتمتع بالصحة.