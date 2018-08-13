«السيسي»: لن نسمح بتحول اليمن لمنصة تهديد بالمنطقة

13 أغسطس 2018 - 03:44 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على رفض مصر القاطع بأن يصبح موطئ نفوذ لقوى غير عربية لتهديد أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وشدد الرئيس، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بقصر الاتحادية اليوم، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى ليس للأمن القومى المصرى فحسب؛ وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال السيسى نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأشار إلى أن مصر تؤكد دائما التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادتكم، من أجل التغلب على التحديات الراهنة والتصدى بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني الشقيق، مؤكداً أن التزام مصر تجاه اليمن هو التزام نابع من ثوابت سياستها الخارجية وما تنطوى عليه علاقاتنا التاريخية من متانة وخصوصية تشهد عليها عقود ممتدة من الكفاح والتعاون المشترك.