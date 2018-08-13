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بكفالة 10 آلاف جنيه..

إخلاء سبيل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

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المصريون

الزمالك

النيابة

ابورجيلة

قررت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، إخلاء سبيل  رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وخضع رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لجلسة سماع أقوال بنيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس بشأن البلاغ الخاص بفتح حسابات شخصية وإيداع أموال النادي بها والاتجار في العملة.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي تقدم به منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادي الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي.


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